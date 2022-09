Edurne: "Ya lo he dicho muchas veces, David es el hombre de mi vida"

Todas las canciones que hay en el disco han sido muy fáciles de componer. Yo soy de las que piensa que cuando estás componiendo un tema que de repente se atasca o no es fácil es mejor dejarlo y si no surge el volver a retomarlo, no pasa nada. Hay canciones que empiezan y no acaban, y no pasa nada. Creo que las canciones tienen que fluir, tienen que salir solas. Aunque algunas te cuesten un poquito más que otras, si no fluye creo que no va bien.