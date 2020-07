El actor Gorka Otxoa describe a Fernando Simón con cinco palabras

El actor Gorka Otxoa ha mostrado su admiración por Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, tras la rueda de prensa que dio este jueves.

El experto acabó su comparecencia con una reflexión sobre la situación social de España en la que hizo incluso referencia a su sueldo. “Tenemos que valorar las medidas, porque a mí que los que ganan mucho ganen un poco menos me preocupa relativamente poco, me preocupan las personas que no están pudiendo comer con lo que ganan porque se les acaban los ERTEs, se les acaban los ahorros, porque ha habido menos trabajo...”, aseguró.