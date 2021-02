El actor Secun de la Rosa muestra su indignación por lo que se ha encontrado en una terraza

El actor Secun de la Rosa ha mostrado su cabreo en redes sociales por la estampa que se ha encontrado en los aledaños del Teatro Tomás y Valiente, en Fuenlabrada.

En la foto que ha compartido el intérprete se puede ver la terraza repleta de gente. Todas las mesas de color rojo que ocupan la zona están llenas de ciudadanos, aunque también se ve que hay distancia entre cada uno de los grupos de personas.

“Debo ser yo que no entiendo nada”, ha empezado diciendo el actor de 30 Monedas.

El intérprete se ha preguntado por qué la terraza puede estar a tope de ciudadanos y el teatro no, ya que dentro del recinto es más improbable contagiarse debido a que no se puede beber, comer, fumar o gritar.

“Debo ser yo que no entiendo nada., no puede haber público en el Teatro Tomàs y Valiente de Fuenlabrada pero la terraza puede estar así? Por lo menos en teatro no se mueve, fuma, come, bebe , grita ni se bajan las mascarillas”, ha escrito de la Rosa.

Una publicación con la que ha logrado gran repercusión en Twitter y su mensaje tiene en pocas horas más de 3.000 me gusta, cientos de comentarios y más de 800 compartidos.

Las restricciones han dado un golpe mortal a la industria del espectáculo y las medidas para evitar contagios han provocado que cines, teatros y salas de concierto, entre otros muchos lugares, lleven meses perdiendo dinero de forma dramática.