El año de Pablo Iglesias

Los días más duros los tiene grabados en su cerebro. Fueron, según confiesa el propio Iglesias a El HuffPost: “Los primeros momentos de la pandemia, cuando no sabíamos realmente la magnitud de la emergencia a la que nos estábamos enfrentando, faltaban EPIs y respiradores y la presión hospitalaria y los fallecimientos aumentaban rápidamente. Lo que sabemos hoy no lo sabíamos en febrero o en marzo. Hemos aprendido mucho, como sociedad y como Gobierno, pero el principio fue especialmente duro”.

“Se ha trabajado mucho y a veces nos han criticado por presionar en el seno del Gobierno, por ser cabezones y por meter prisa, pero hay que entender que el tiempo es muy diferente para alguien que no puede pagar el alquiler o la luz que para alguien que no tiene problemas económicos”, reflexiona Iglesias al hilo de este fatídico 2020.

En estos últimos doce meses el momento político de mayor satisfacción fue la formación del Gobierno de coalición, en el que pocos creían días antes del acuerdo y tras las fallidas negociaciones que se produjeron tras las elecciones de abril de 2019. La idea de Iglesias es que ese paso supone romper la “cláusula de exclusión histórica que ya duraba ochenta años”. Aunque el peso de UP, a su juicio, es “modesto” y los resultados no son siempre lo que les gustarían, su presencia se nota.

Gobernar durante estos meses no ha sido nada fácil, pero a Iglesias no le gusta entrar al detalle porque cree que no es justo que los que ocupan responsabilidades hablen de sus dificultades en el cargo, ya que ha sido la ciudadanía la que lo ha pasado mal este año.

¿Cómo ha sido meterse en el puesto de vicepresidente ? “Y durante la peor pandemia en cien años… No es un trabajo sencillo y a veces es frustrante, sobre todo teniendo el peso que tenemos en el Gobierno, que es modesto, porque no siempre se puede conseguir todo lo que a uno le gustaría. Pero creo que se está demostrando que el lugar desde el que se pueden cambiar algunas cosas y revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias, es desde el Gobierno. Se logran muchas más cosas siendo gobierno con 35 diputados que siendo oposición con 50 o con 60”, contesta.

Cuando dejaba el despacho o colgaba el teléfono al final del día, Iglesias escapaba de esta durísima realidad estando en casa con sus hijos. Viéndolos crecer. También intentaba leer algo por las noches y sumergirse en películas y series . “Hay gente a la que le parece un problema que un vicepresidente vea series. A mí lo que me parecería un problema es que un gobernante no siguiera formándose y no leyera novelas, no viera series ni películas, porque viviría fuera de la realidad”, sostiene.

Esa tensión también interior en todos. Iglesias ha llorado en la intimidad “como todo el mundo”, suele decir. Y también en público algunas veces: “La verdad es que soy bastante llorón, pero no creo que eso sea algo malo. Si un responsable político no es capaz de emocionarse y no le duele el sufrimiento de la gente, mejor que se dedique a otra cosa”.

La crisis del coronavirus ha cambiado personalmente a todos los ciudadanos. Nadie volverá a ser igual. Si se le pregunta al vicepresidente segundo cómo ha modificado su vida en estos meses, responde: “La pandemia ha alterado muchos hábitos; no ya los míos, sino los de todo el mundo. No poder ver a tus padres, no poder reunirte con amigos… hace que el día a día sea más desagradable”. Y añade: “Aquí tengo que mencionar también la situación que estamos viviendo en nuestra casa Irene Montero y yo, y nuestros tres hijos, con el acoso de fascistas en nuestra puerta todos los días desde hace muchos meses. A mí no me gusta quejarme ni ir de víctima. Ha habido mucha gente a lo largo de la historia que, por hacer política y por defender las ideas que nosotros defendemos, ha sufrido la cárcel, la tortura, el exilio o incluso lo ha pagado con su vida. Pero también es verdad que con nosotros se han cruzado algunas líneas rojas que jamás se habían cruzado con ningún otro responsable político en democracia”.