El avance de la lava obliga a desalojar casas que se habían salvado hasta ahora en Tazacorte

La casa de Juan Manuel González en el barrio de Marina Alta, en Tazacorte (La Palma), dista apenas 6,5 kilómetros en línea recta del lugar donde estalló la erupción en Cubre Vieja hace 31 días. Los mismos que Juan Manuel lleva sin dormir, seguro de que esta noche iba a llegar, la noche en la que su madre, de 92 años, y él tendrían que dejarlo todo atrás.

Poco después de las 21.00 horas de este miércoles, la dirección del Plan Especial de Protección Civil frente a Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) daba la orden: los habitantes de 50 viviendas de los barrios de Las Martelas, Marina Alta, Marina Baja, La Condesa y Cuesta Zapata, a los que poco después se sumó San Borondón, debían evacuarlas, porque están en el camino de una colada de lava que ha rebasado la montaña de La Laguna y se acerca ya peligrosamente.

En Las Martelas, perteneciente a Los Llanos de Aridane, las cinco familias a las que afectaba esa situación ya se habían marchado hace tiempo. Todas sabían lo que se les venía encima. Más abajo en la ladera, en los barrios populares de Tazacorte, seguían viviendo vecinos de toda la vida, algunos pensionistas al cargo de ancianos.

Es el caso de Juan Ramón González, vecino “desde chico” de Marina Alta. El hombre parece firme para el trance que viviendo: sentado en una furgoneta, procura calmar a su perra, Lupita, que ladra nerviosa, sin quitar ojo de las atenciones que está recibiendo ya a la entrada del pabellón polideportivo su madre, una nonagenaria.

“Se lleva mal, mal, esta noche y las otras noches. No se puede dormir, ni nada. No he dormido ni un día desde que reventó el volcán, las noches las he pasado sentando viendo la televisión”, relata a Efe, con aplomo. Pero cuándo le preguntan dónde irá a partir de ahora, el hombre se quiebra: “Donde me manden... vamos a ver... a ver lo que hay”, dice, con los ojos encharcados.