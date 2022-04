El aviso de Alfredo Corell si tuviste el covid en enero: advierte de lo que puede pasar pronto

Dicho eso, ha explicado por qué cree que habría sido mejor esperar un poco más. “Hace tres semanas que se cambió el sistema de declaración de casos y ya no tenemos la incidencia general, sino dos días a la semana y los mayores de 60. Se cambió el tema de las cuarentenas. Estamos viendo los efectos de todos estos cambios ahora”, ha señalado.

Por todo ello, ha admitido que se espera un repunte de casos en las próximas semana y ha subrayado un fenómeno que está ocurriendo: “Mucha gente que pasó, por ejemplo, el covid en enero, la famosa ómicron, y ahora me están escribiendo: ‘Es que estoy otra vez con síntomas y con positivo’. Claro, la variante predominante en este momento ya no es ómicron, sino una subvariante de ómicron que se llama ómicron silenciosa o sigilosa. Como son lo suficientemente distintas, la inmunidad que deja una no cubre la otra”.