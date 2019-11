El Ayuntamiento de Madrid retira placas con nombres de republicanos fusilados en La Almudena

Para el nuevo equipo de gobierno, el monumento no cumplía las premisas del extinto Comisionado de Memoria Histórica, que recomendó “honrar a todas las víctimas del periodo bélico para evitar nuevos agravios”. La intención ahora es unificar los homenajes.

El concejal del PSOE Ramón Silva ha explicado que “en un primer informe, el comisionado no dijo nada sobre la inclusión de los nombres en la estructura. Lo hicieron a raíz de las quejas de PP y Ciudadanos. El representante socialista considera que este derribo era “algo que perseguía desde el primer momento el PP con el apoyo de Ciudadanos y el aplauso de Vox”, con fines de “blanquear permanentemente el franquismo y la dictadura fascista”.

El presidente de la Asociación Memoria y Libertad matiza que algunos de los que fueron fusilados eran chequistas, aunque sufrieron consejos de guerra injustos, porque “ser chequista no implica haber cometido delitos”. Para Gutmaro Gómez, profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid y experto en memoria histórica, habría que determinar con rigor el concepto de chequista, ya que se trata de una calificación obtenida de juicios sumarios. “Viene dado por un juicio franquista. No se puede justificar 80 años después de esa manera. Es un error histórico. Si no se cuestiona la causa general, mal empezamos”, subraya Gómez, en declaraciones a El País.