Gerard Piqué se despide del Camp Nou con una victoria del Barcelona ante el Almería (2-0)

El partido del Barcelona contra el Almería ya es historia del fútbol. No tanto por el resultado del encuentro, que ha concluido con la victoria de los azulgrana (2-0), sino porque ha sido el último de Gerard Piqué en el Camp Nou.

Gerard Piqué, que el jueves anunció su retirada , ha comenzado el encuentro desde el once titular. Durante todo el partido, y hasta el minuto 84 en el que ha abandonado el campo con lágrimas en los ojos para que entre Christensen, el histórico defensa del Barça ha recibido la ovación de la afición.

L'última vegada sobre aquesta gespa. Ho gaudiràs com #sempr3 , Gerard 🫶 pic.twitter.com/n5SNzWy0PB

“En un futuro volveré a estar aquí”

“Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!”, ha añadido. Tras estas palabras, el central ha sido fotografiado acompañado por su familia en el banquillo del Barcelona antes de dar unos toques en el tapete verde del Camp Nous con sus hijos.