'El buen patrón' y la serie 'El reino', triunfadores de la IX Edición de los Premios Platino

David Benito via Getty Images

David Benito via Getty Images

El director de la película, Fernando León de Aranoa, que ha subido hasta tres veces al escenario para recibir las distinciones, ha asegurado que “es posible un cine artísticamente ambicioso hecho que no dé espaldas al publico”, sino que tenga “complicidad con él”.

La ceremonia también ha contado con la intervención de Carmen Maura por su Platino de Honor, quien ha compartido el premio con los actores y actrices que trabajan en los países de Iberoamérica. “Me he sentido muy querida. Mi experiencia ha sido súper gratificante, he conocido a gente distinta”, ha asegurado.

Fernando León de Aranoa recoge el Premio Platino a Mejor Guion por 'El buen Patrón'. "Le tengo que dar las gracias a mis maestros de Guion, a los que me confiaron el secreto de su oficio". #PremiosPLATINO2022 https://t.co/Z8gVbuSwbK pic.twitter.com/SWfTFwZKcm

La intérprete, visiblemente emocionada, también ha puesto en valor la importancia del séptimo arte en su vida. “Ser actriz me ha ayudado muchísimo, entre otras cosas a no volverme loca”, se ha sincerado, al tiempo que ha bromeado sobre que ya no quiere más premios Goya: “No quiero más. Ya tengo bastante”, ha comentado.