Shawn Mendes cancela su gira mundial por problemas de salud mental

Kevin Mazur via Getty Images

En él, la expareja de Camilla Cabello reconocía que lleva sobre los escenarios desde los 15 años y que siempre le ha sido difícil “estar de viaje lejos de mis amigos y familiares. El peso de la carretera y la presión me han sobrepasado y he llegado a un punto de ruptura”.

De aquello no han pasado ni 20 días y, este miércoles, Mendes ha vuelto a utilizar sus redes sociales para comunicar la peor de las noticias a sus fans: “Comencé esta gira emocionado de, finalmente, volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería estar de gira después de todo. Tras hablar con mi equipo y trabajar con un grupo increíble de profesionales de la salud, ha quedado más claro que necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente, para poner los pies en la tierra y volver más fuerte”.