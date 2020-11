El chasco de un reportero al preguntar por Maradona que han visto más de 1,2 millones de personas

La muerte de Diego Armando Maradona ha causado una conmoción en la sociedad argentina. El jugador del fútbol moría este miércoles a los 60 años después de sufrir una parada cardiorespiratoria.

El accidente cardiaco ha ocurrido pocas semanas después de la operación de urgencia a la que se sometió el 3 de noviembre por un hematoma subdural.

Una muerte que ha hecho llorar a millones de personas por todo el mundo pero especialmente en su país, Argentina, donde tiene hasta su propia religión maradoniana.

Aunque, visto lo visto, parece que no todo su país ha lamentado su muerte. Un reportero de una cadena argentina ha salido a la calle a buscar reacciones de ciudadanos a la muerte de Maradona. Y lo que ha encontrado no ha podido ser más decepcionante.

El vídeo en cuestión, donde el periodista entrevista a cuatro personas que tomaban algo en la terraza de un bar, tiene más de 1,2 millones de reproducciones y se ha convertido en todo un fenómeno en Twitter.

“No me gusta el fútbol. Sinceramente no es mi ídolo”, dice el primero de los encuestados. “Qué puntería, debe ser el único argentino al que no le gusta el fútbol”, le dice un compañero desde plató.

Pero ya van dos. El segundo entrevistado tampoco es nada fan de Maradona. Ya en un último intento se dirige a dos jóvenes que, para desgracia del reportero, tampoco saben nada de fútbol.

“Vamos a tener que seguir remando. Vamos a tener que seguir recorriendo el centro”, dice apesadumbrado el reportero.