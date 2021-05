El Chicote más duro reacciona al saber lo que Almeida tiene en la nevera: "Qué triste, ¿no?"

El chef Alberto Chicote ha recuperado su papel de ‘Pesadilla en la Cocina’ para juzgar lo que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tiene en la nevera de su casa. Y ha sido fiel a su estilo.

El dirigente del PP reconoció hace dos meses, en una visita a El Hormiguero, que su casa es como un piso de estudiantes y que no se le da muy bien cocinar. De hecho, admitió que sólo sabe prepararse “tortilla a la francesa” y que en su frigo solo hay sobres de kétchup, yogures, huevos y cervezas.

Preguntado por el asunto en la Cadena Cope, Chicote ha reaccionado con contundencia: “Qué triste, ¿no?”. El cocinero ha publicado recientemente un libro llamado Cocina de resistencia, ideado para no desperdiciar nada de lo que ya tenemos en casa.

Así que cuestionado sobre qué se podría cocinar con lo que Almeida tiene en la nevera, Chicote ha sido explícito: “Hombre, pues puedes hacer una cosa, freírte un huevo y agarrarte una melopea buena con todas las cervezas que tengas. No se me ocurre ninguna otra cosa que tenga más sentido”.

El cocinero ha mostrado su sorpresa porque en la mayoría de las neveras hay siempre un bote de kétchup. “Para mucha gente es imprescindible un bote de kétchup. En mi casa no entra un bote de kétchup nunca. Entonces mi nevera siempre será diferente a la tuya”, ha explicado.

“Si tu consideras que el kétchup es un imprescindible para ti, pues chico, pues dale. ¿Quién soy yo para decirte lo que tienes que comer y lo que no? También te digo, igual viene tu médico y te dice: ’Igual no tendrías que abusar de esto que viene con unas cantidades de azúcar bestiales y no es lo más sano del mundo”.

En este sentido, él ha explicado que, por ejemplo, cuando hace salsa brava prepara “un cargamento bueno” y lo tiene guardado, por lo que en su fondo de nevera sí hay paquetes de salsa brava congelados. “Cada uno en su casa y dios en la de todos”, ha zanjado.