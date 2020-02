"El coronavirus cada vez está más cerca... todos somos sospechosos"

La mayoría de la población vive repartida en grandes urbanizaciones de rascacielos de una media de 25 plantas, cuyas entradas están reguladas por guardias. En mi urbanización en concreto, al igual que en la mayoría de ellas, al regresar debo pasar unos controles que implican contestar un cuestionario en el que se pregunta si en casa hay gente que ha visitado Hubei o si hay alguien en casa que muestre algún síntoma. Los guardas están provistos con termómetros láser que miden la temperatura corporal en fracciones de segundo. Así pues, cada vez que vuelvo a casa, me enfrento al control rutinario en el que el guarda apunta a mi frente con su dispositivo y mide mi temperatura. Los guardas están convenientemente equipados con monos desechables, cubre zapatos, máscaras, gafas y guantes, lo que contribuye a que ese momento sea más cinematográfico. No puedo evitar recordar algunas escenas de la serie Chernóbil.

​A pesar de que soy consciente de que no he contraído la enfermedad, cada vez que me enfrento a los controles es inevitable pasar un pequeño momento de ansiedad que desencadena una serie de pensamientos que se suceden precipitadamente. Por fortuna esos pensamientos se van tan rápido como llegan cuando el guarda me dice “35 du, ni bu leng ma?” (35 grados, ¿no tienes frío?).

En ese momento puedo regresar a mi vida normal, o lo que se entiende por normal en esta situación. Si la temperatura es normal permiten el acceso y si no la persona es inmediatamente trasladada al hospital y aislada.

​La vida por aquí ha cambiado bastante. Antes todos los días recibíamos llamadas telefónicas preguntando si queríamos comprar una casa o invertir en el mercado inmobiliario. Ahora todos los días recibimos llamadas preguntando si hemos estado en Hubei o en Wuhan y si hay alguien en casa que muestre síntomas del virus. Lo que no ha cambiado es la respuesta; siempre es “no”.

Las medidas profilácticas propician escenas propias del teatro del absurdo. Hace un par de días tras un accidente de tráfico sin lesionados, los implicados, en lugar de resolver el asunto conversando, intercambiaron su contacto de WeChat y comenzaron a discutir a través de mensajes de audio cada uno desde su coche.