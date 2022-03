El coronavirus como guerra cultural.

La tesis que voy a defender ahora no me va a convertir precisamente en el tipo más popular entre las corrientes progresistas. Lo asumo y pido disculpas de antemano si es así. La idea general es la siguiente: a partir del momento en el que en el mundo occidental ha optado por un modelo de convivencia con el virus, hay que seguir con ese modelo y, además, hay que partir de la base de que cuantas menos restricciones se apliquen, mejor.

Los progresistas queremos cambiar el mundo de forma que el mundo en el que vivimos se acomode mejor a nuestros ideales; no solamente por el mundo en sí mismo considerado, sino porque si no lo hacemos, la realización individual de cada persona se hace imposible, o al menos, tremendamente difícil.

Si hago este excurso es porque, naturalmente, el mismo se proyecta de manera clara en relación con la situación que estamos viviendo. Los progresistas no pueden asumir el papel del “responsable” y dejar al conservador o liberal el del “libertador” en relación con la gestión de la pandemia. Y ello por varias razones: primero porque, como decía antes, una vez que hemos optado en tiempo cero por un modelo de convivencia con el virus, ya se hace imposible ir hacia otro modelo, por ejemplo el de tolerancia cero con el virus. Es decir, las decisiones que se tomaron al principio, por muy acertadas o erróneas que fueran, han producido una inercia con la que tenemos que convivir. Más, si cabe, teniendo en cuenta que para que el modelo de tolerancia cero con el virus hubiera funcionado, todos los países del plantea deberían haber optado por él, cosa que hubiera planteado claros problemas de acción colectiva. Segundo, se hace cada vez más difícil apelar a la responsabilidad de la gente en este asunto. La gente quiere, por supuesto, no verse sometida al riesgo de la infección consecuencia de la propagación del virus, pero al mismo tiempo quiere seguir teniendo su vida, trabajar, ver a sus seres queridos, poder viajar, poder entretenerse. Por eso ya he demandado en otra contribución que las medidas que se adopten (que se adopten desde la izquierda) no pueden ser de aluvión. Al revés, tienen que hilar fino, y partir de la base de que la restricción de la libertad en estos momentos, cuando llevamos ya casi dos años de pandemia, se hace cada vez más injustificable. Tenemos que ir a propuestas que lleguen a un equilibrio entre seguridad y salud colectivas y libertad individual. Pero, si me permiten, esas medidas tienen que tener especialmente en cuenta, en estos momentos, insisto, después de dos años de guerra encarnizada contra el virus, lo segundo.