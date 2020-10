El coronavirus no es un partido político

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Asistentes a la movilización convocada por Vox con motivo del 12 de octubre.

La ciencia tampoco tiene una interpretación estática y uniforme. No todos los expertos están de acuerdo siempre en el mismo grado de ‘estado de la ciencia’. Es normal que un investigador piense una cosa y su compañero de cátedra justo la contraria; porque están convencidos o para ‘marcar la diferencia’ y que Dios reparta suerte.

Pues, con carácter general a los sitios se llega llegando, bien sea caminando, o en coche, o con hechos. A veces sobre un solo hecho se construye una circunstancia de desarrollo y secuelas imprevisibles. Y por eso, que no deja de ser un ejemplo entre tantísimos de la teoría del caos, cuando prende un incendio primero alguien da el aviso, luego se manda un coche de bomberos, más tarde dos o tres si avanza el fuego, y al final si se desbocan las llamas y cobran como si fuera vida propia, se acude a helicópteros y aviones cisterna que lanzan trombas de agua.

Nueve meses después de que el coronavirus enseñara sus verdaderas garras en España, cuando se demostró que no era un gatito siamés sino un tigre sediento de sangre, sociedades y revistas científicas, científicos en su propio nombre o en la condición de más abajo firmantes, la oposición radical, círculo en el que se juntan Vox, Podemos, el PP y otros varios, además de mucha, muchísima, gente corriente que se encuentra como en el laberinto de Minos y han acabado por no entender nada, se preguntan cómo se ha llegado a donde se ha llegado, mientras España parece seguir caminando hacia el caos.

En Canarias se han dado varios pleitos importantes en esta materia: uno dice que las microalgas son una consecuencia clara del cambio climático y que ha venido para quedarse, y un vendedor de depuradoras aseguraba que es producto del vertido de aguas residuales. Después de un par de meses de desatada polémica fue quedando claro que una espiral de circunstancias ambientales desató, y seguirá desatando el fenómeno. Las trichodesmium erythraeum surgen por el aumento del calor y de la temperatura del agua, la paralización de los vientos alisios y, a mayores, el aporte ‘alimenticio’ de fósforo con el siroco procedente del desierto. Un divulgador que, temerario, engreído e insultón se sumó al lío para autobombo, logró divulgar en cambio su supina ignorancia y falta de educación. Por no hablar de las guerras sin cuartel desatadas por la envidia, los odios sarracenos y la competencia en el ámbito universitario. “Una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero”, ya se sabe.

Hay que afinar la puntería, sobre todo si el blanco se mueve en zigzag y se desconocen, por su escasa vida los mecanismos de su movilidad y capacidad de contagio y efectos sobre los distintos grupos de población. Cuando apareció en Wuhan no se sabía nada de sus peculiaridades; se fueron conociendo y descubriendo poco a poco. Había numerosos científicos que la consideraban una gripecilla; y no le faltaban motivos: los datos que facilitaba el Gobierno chino no parecían tan preocupantes. A partir de ahí el ‘estado de la ciencia’ sobre la pandemia que ya tomó nombre propio, covid-19, fue aumentando su conocimiento sobre este coronavirus y sus misterios. Poco a poco, ensayo y error.

Que ciento y la madre de científicos den su punto de vista está muy bien, es muy moral y muy edificante, pero que pretendan llevar la estrategia de esta guerra porque ellos son los que saben y los políticos no, es de un simplismo que es acientífico por su radicalidad. El problema es otro más complejo: algunos políticos tratan a este coronavirus como si fuera un partido político. Incluso un ‘tri-doctor’ tinerfeño, senador del PP, que solo se diferencia de Dios en que tiene tres doctorados –en Medicina y Cirugía, Ciencias de la Información y Sociología, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios– proclamó en la tribuna de la Cámara Alta que el virus había nacido en China: “¡Comunistas!”, puntualizó con énfasis y semblante de haber descubierto el arca de Noé en el Manzanares. ¿Pero qué coño tiene que ver el comunismo con la covid?