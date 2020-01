El correo que le mandó su profesor se convierte en un fenómeno en Twitter: ya tiene más de 5.800 compartidos

Una usuaria ha triunfado en Twitter al compartir el correo electrónico que le mandó su profesor de Crítica Anglonorteamericana.

“Mi profesor de Crítica que tiene como 60 años me ha enviado este correo”, ha empezado diciendo Emma. “Se me había olvidado que dibujé como siete psj de Haikyuu en la hoja en sucio de un examen que hicimos. Me meo”, ha añadido.

En el correo, que ha adjuntado la propia tuitera, se puede leer como el profesor descubre esos dibujos y le hace una pregunta.

“El otro día estaba ordenando los papeles relativos a la asignatura y, por casualidad, mi hija, que es muy aficionada al anime, vio unos dibujos en una hoja que viene tu nombre”, ha empezado diciendo.

“Le encantaron y me pide que te pregunte si son los protagonistas de Haikyuu, la serie de anime de jugadores de volley-ball. Ella piensa que sí pero quiere estar segura”, ha añadido.

Un tuit que tiene en pocas horas casi 6.000 compartidos y más de 34.000 me gusta.