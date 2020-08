El corte de Pedro Sánchez a una periodista: "Entiendo que usted quiera hacer un titular de eso, yo no se lo voy a dar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado “adecuada” la respuesta dada por la Corona ante la situación generada por los presuntos negocios opacos del rey Juan Carlos y que ha llevado a su salida de España.

Sánchez, en conferencia de prensa en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político, ha expresado su total respeto a esa decisión y ha asegurado no tener información sobre el destino del rey Juan Carlos.

Además, el jefe del Ejecutivo ha eludido responder algunas preguntas. De hecho, ha dado un ‘corte’ a una informadora cuando ha insistido en alguna de esas cuestiones.

En concreto, la periodista ha preguntado a Sánchez: “Sobre el rey, muy rápido, ¿se ha planteado ya a posibilidad de quitarle el título de rey emérito? ¿Ese podría ser un siguiente paso? ¿Cuáles van a ser las vías de financiación a partir de ahora del rey emérito?”.

“Muchas preguntas, algunas que puedo responder lógicamente responder y otras no porque no tengo el conocimiento”, ha anticipado Sánchez, quien ha respondido a otras cuestiones que había hecho la periodista pero no ha hecho ninguna referencia a las del rey emérito.

Por eso, la informadora ha insistido sobre el asunto y se ha llevado la réplica del presidente del Gobierno: “Yo te puedo responder a algunas cosas pero a otras no. Entiendo que usted quiera hacer un titular de eso, yo no se lo voy a dar”.

Otros periodistas han vuelto después a hacer preguntas similares, pero Sánchez ha eludido responder argumentando que “los despachos son privados”.