Cinco preguntas y cinco respuestas sobre 'El desorden que dejas'

NETFLIX Bárbara Lennie (Viruca) e Inma Cuesta (Raquel), en 'El desorden que dejas'.

″¿Y tú cuánto vas a tardar en morir?”. Con esta pregunta reciben a Raquel (Inma Cuesta) en su primer día como profesora de literatura española del instituto de Novariz. Los alumnos la retan, y rápido descubre que detrás de ese interrogante está el suicidio de Viruca (Bárbara Lennie), la profesora a la que sustituye y cuya muerte es el eje entorno al que gira El desorden que dejas. La serie de Netflix ha conseguido colocarse como número 1 en la lista de las más populares de la plataforma, adelantando a la exitosa Gambito de dama.

En sólo 48 horas muchos usuarios han devorado los ocho capítulos de la miniserie basada en el libro homónimo de Carlos Montero, con el que el creador de Élite obtuvo el Premio Primavera 2016.

La pregunta en realidad no es cuánto va a tardar Raquel en morir, sino qué pasó realmente con Viruca. Y esa cuestión se resuelve al final del octavo episodio. Lo que quedan en el aire, sin embargo, son otras preguntas que no se resuelven tan fácilmente en pantalla.

El creador de la serie y sus protagonistas han dado respuesta a las que más se han repetido en redes sociales durante el fin de semana. Estas son las cinco preguntas, con sus cinco respuestas, que querrás resolver al terminar la serie.

[NOTA IMPORTANTE: Puede que si sigues leyendo encuentres algún spoiler]

¿Es la serie un calco del libro?

Prácticamente sí. La diferencia principal está en la figura de Viruca. El personaje gana protagonismo en la serie frente al libro, donde apenas tiene peso. En el papel es sólo la excusa para arrancar la historia, en la pantalla es una protagonista más.

“Cuando estaba acabando de escribir la novela empecé a querer saber mucho de ella. La parte más perversa, sexual, al límite... estaba en ese personaje y sentí la necesidad de hacerlo más presente y es un acierto. El final es muy fiel, cambié una cosita, pero muy pequeña”, apunta el creador Carlos Montero en una entrevista con El Confidencial.

¿Cómo se explica el cambio de actitud de Iago (Arón Piper)?

Cuando llega la hora de la verdad y la vida de Raquel está en juego, Iago cambia su forma de actuar. Ya no quiere tomar la decisión que tomó con Viruca.

Montero dice que es porque “en el fondo es un buen chico”. Piper tiene la misma opinión de su personaje aunque explica su cambio de actitud con más detalle.

“Ya no da más”, explicó en espinof sobre lo complicado que resulta al alumno lidiar con un padre que lo maltrata mientras mantiene una actitud de constante desafío. “Iba a explotar, literal, de vísceras por todos lados. Ya no era sostenible. A lo largo de la serie se va dando cuenta de quién es, de esas crisis de identidad que tenía. Esa careta impuesta. Y porque es un buen chaval, no es un psicópata”.

NETFLIX Inma Cuesta (Raquel) y Arón Piper (Iago), en 'El desorden que dejas'.

¿Habrá segunda temporada?

No. Carlos Montero no tiene ninguna duda sobre el tema. “Siempre digo que ojalá Elite me dure 20 temporadas y sea nuestra Anatomía de Grey en Netflix, porque me apetece seguir mucho con esta serie ya que está pensada para ser de larga duración, pero El desorden que dejas, no. Esta es una temporada y ya está, es la adaptación de la novela”, explicó a El Confidencial.

Su idea inicial con El desorden que dejas era hacer una película pero al aparecer Netflix cambió de plan. “Me gustó mucho más la idea de hacer la serie para poder desarrollar lo que también se me había quedado fuera de la novela”, asegura. Uno de esos puntos es el personaje de Viruca.

¿Qué hace Inma Cuesta como gallega?

Si algo se ha criticado de la series es la elección del reparto. En el instituto del pueblo ficticio de Novariz, supuestamente en Ourense, el papel de los protagonistas lo interpretan actores de fuera de la comunidad.

La presencia de Inma Cuesta está más que justificada para Montero, que nunca se planteó otra opción. A la actriz le gustó mucho el libro y quiso incluso comprar sus derechos. “Me encontré con la novela como hace cuatro años, me llamó la atención el título, me gusta mucho la novela negra, el thriller... Me la leí, la devoré, y me gustó tanto que quise comprar los derechos”, explicó la propia actriz en una entrevista en La Voz de Galicia.

“Hablé con mi representante y le dije: ‘He leído esta novela, me ha encantado, quiero comprar los derechos, ¿esto cómo se hace, ¿vale mucho dinero?’. Pero me dijo que ya estaban reservados. Y tres años después, durante la gala de unos Premios Feroz, Carlos Montero me comentó que iban a hacer la serie y que quería que yo fuera la protagonista. Imagínate. Fue como algo mágico”.

Para la elección de Arón Piper, Montero tampoco hubo muchas dudas. “Tenía presente porque había hablado mucho con él y pensaba que sólo él podría encarnar a Iago”, dice Montero sobre el actor también protagonista de Élite.

¿Por qué El desorden que dejas?

El título de la serie es el título del libro, que Montero eligió cuando ya llevaba la mitad de la novela escrito. “Me gustó el aliento poético que tiene”, dice el autor, que cree que el nombre se adecúa al tema (aunque no a la trama).

“El desorden que deja la ausencia, la muerte... Venía muy a cuento con los personajes. Yo estaba en ese momento pasando una tragedia personal y sabía muy bien lo que es perder a alguien y cómo te deja, que es como que no quieres vivir y te descoloca completamente”.

BONUS TRACK: ¿Cómo se llama la canción de la cabecera?

La espina de la flor en tu costado, del cantante gallego Xoel López, es la canción de la cabecera de la serie. Pertenece a su cuarto disco en solitario, Si mi rayo te alcanzara, que salió a la venta la última semana de noviembre.