El desprestigio de las cifras, otro alto riesgo de la pandemia

Si la narrativa que sigue a cada estadística no se hace comprensible, “todos van a pensar que hay una forma de dar la vuelta a cada dato”, vaticina el politólogo. “Si la percepción ciudadana es que esto va mal, la percepción económica va mal también”, añade. Si todo es negro, me encierro en mi casa y ahorro, si ahorro no consumo. “Los climas de opinión se extienden muy rápido. Y los números de la pandemia contagian los de la economía. Una parte importante del empleo está sostenido por el Estado con los ERTE, y eso afecta a las cifras de paro. Creo que ni las mismas cifras saben como están”, reflexiona Simón. Todo ello condicionado por el juego que alimenta la clase política, porque “la gente no se para a pensar en si un número lanzado por un experto es verdadero o falso; lo que se les queda luego es la interpretación que de ese número hace el político de turno que más afín le sea”.

Pese a que ni las mismas cifras tengan clara cuál es su temperatura en el termómetro de la fiebre y dependan del oportunismo político si no se explican bien, para los economistas un dato será siempre un dato. Y los hay incuestionables. Además, la gente no es, ni mucho menos, tan despistada o boba como a veces periodistas o sociólogos presuponemos.