El detalle por el que este vídeo de una pelea lleva 4 millones de visualizaciones: lo tienes justo delante

El vídeo de una pelea en un kebab de Londres se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales hasta el punto de llevar más de 4 millones de visualizaciones en apenas 24 horas.

La grabación, compartida este sábado por la usuaria de Twitter @xbethdeakin, muestra el inicio de la pelea, en el que dos clientes comienzan a liarse a mamporros con los trabajadores del local.

Lanzamiento de objetos, mucho “fucking” a gritos y puñetazos a tutiplén.

Pero en primer plano se observa un cuerpo extraño, alguien que está como si no estuviera. Un hombre tranquilo, sosegado, disfrutando con sus auriculares de la comida y del espectáculo. No pestañea, no se mueve, no hace nada. Sólo disfruta de sus patatas.

Él es el auténtico protagonista para el mundo tuitero: