El juego de PSC y ERC para cerrar apoyos en la investidura marca la resaca electoral

El candidato del PSC tiene la esperanza de sumar de alguna manera a ERC, a la que ya ha avisado de que sus objetivos —autodeterminación y amnistía— son “irrealizables”. Illa no quiere gobernar con los secesionistas, pero intenta que los republicanos, que no se apean de gobernar solo con independentistas, puedan apoyar desde fuera un Govern a la monclovita de socialistas y morados. Eso sí, no ha trascendido qué ofrecería el candidato del PSC a ERC a cambio de que renuncien a presidir la Generalitat.

El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, también ha querido marcar distancias con el PSC y le ha advertido de que sus partidos son “dos fuerzas antagónicas”. En ERC creen que están más cerca que Illa de conseguir los síes necesarios. El problema de los republicanos se llama Jéssica Albiach, a quien ya están asediando para que acepte entrar en un Gobierno “amplio” que dé prioridad a la mesa de diálogo entre Madrid y Barcelona.

La realidad es que ese hipotético Ejecutivo sería un totum revolutum de partidos independentistas —ERC, Junts y Cup— y ‘comunes’, partidarios del “derecho a decidir”, con diferencias ideológicas abismales en un momento en el que Cataluña deberá gestionar parte de los fondos europeos de reconstrucción.

La líder de los ‘comunes’ se niega a entrar en un Gobierno en que esté la derecha de Junts. Por eso, Podemos ha ofrecido este viernes un paraguas a sus hermanos ‘comunes’ y han instado a ERC a ser “valiente”, explorar un gobierno de izquierdas con al PSC y desechar la reedición de un gobierno con Junts.