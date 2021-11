El duro enfrentamiento entre Risto Mejide y Podemos: "Nos acusa de no ser educados"

“Si educación es interrumpir a alguien porque se está excediendo en el tiempo, que es mi trabajo, bueno si lo consideran una falta de educación pues hagan una entrevista grabada, que no pasa nada, nosotros la editamos y entonces ponemos el tiempo que podemos considerar. Pero no podemos excedernos en el tiempo, esto es un programa en directo”, ha añadido entonces Mejide.

Horas después el propio presentador ha respondido a la formación en el propio programa. “Os he prometido algo y aquí las promesas se cumplen, ya lo sabéis”, ha comenzado afirmando Mejide. “Se nos ha mencionado en un tuit de Podemos, sobre mí, sobre este programa y sobre nuestra forma de tratar a los entrevistados, y lógicamente no nos vamos a quedar callados en este programa, ni debajo del agua nos quedamos callados”, ha continuado.

“Si educación, o falta de educación mejor dicho”, ha corregido en ese momento, “es decir lo que uno piensa, por ejemplo decir que no ha sido un placer estar con usted, pues yo tengo ese defecto”.

“Y tiene usted razón, a lo mejor no debería decir la verdad muchas veces, debería decir que ha sido un placer entrevistar a un señor que entró desde el principio faltando el respeto a este programa, diciendo ‘qué tipo de entrevista es’, y además soltando cosas que no eran rigurosamente ciertas, por no decir que mintiese”, ha expresado.

Además, el presentador ha resaltado que “si falta de educación es decir la verdad, ustedes tienen un problema, tienen un problema serio”. “Pero es que además me considero un profesional porque me gano la vida con esto. Me gano la vida contando la verdad o tratando decirla, que me acusen a mí de ser el que incita a la crispación en este país, a la crispación política, ahí es donde señores de Podemos lo siento mucho, pero si vamos a recibir unas clases de educación y de crispación política, pues vamos a recibirla de los buenos, vamos a recibirla de ustedes”, ha concluido.