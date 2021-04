El enfado de Lola Índigo en TVE: “No me da la gana que a una edad me digan lo que no puedo hacer”

En ese sentido, apuntó que el problema de la danza no es tanto el machismo como cómo se da de lado a las mujeres a partir de cierta edad.

“Tienes toda mi admiración sólo por lo difícil que es ser mujer en la industria del entretenimiento en general. A mí no me da la gana que cuando llegue a una edad me digan que no puedo hacer algo, porque los tíos están ahí trabajando hasta los… y pico. Sí, ellos pasan castings y están hasta una edad mucho más avanzada edad que nosotras”.

Además, Índigo dejó claro que habla sobre del Pino con conocimiento: “He estado en clase contigo y te conozco porque eres una de las de toda la vida. Todos te admiramos porque eres la gran Sara del Pino, así que gracias por estar hoy aquí”.

La exconcursante de Fama y OT acabó su alegato diciendo que esta situación en el mundo de la danza “tiene que cambiar”.