El enigmático tuit de Fran Rivera a raíz de la polémica por sus palabras tras el suicidio de la empleada de Iveco

Fran Rivera se ha pronunciado en Twitter después de sus polémicas palabras sobre la empleada de Iveco que se suicidó después de que se hiciese viral un vídeo sexual.

El diestro, que ha sido tendencia en la red social del pájaro azul desde primera hora de la tarde con más de 68.000 tuits, ha sido criticado por decir literalmente: “La base y el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Y hay una máxima, que yo se la digo a mi hija mayor sobre todo: no se pueden mandar vídeos de ese tipo”.

“No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”, ha continuado.

“A todas las niñas, a todas las mujeres... por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es... ese es un asqueroso y es una sabandija de hombre”, ha zanjado.

Ahora, pasadas las 21 horas, el diestro ha compartido en su cuenta de Twitter un enlace a una entrevista de El Mundo a una experta policial llamada Silvia Barrera. Y, por el momento, no ha añadido ni una palabra más.

“Los acosadores en redes son siempre hombres cobardes”, reza el titular de la entrevista.