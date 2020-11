El epidemiólogo responsable del 'modelo sueco' pronostica cuándo volveremos a la normalidad: no son buenas noticias

El epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, Anders Tegnell, ha cobrado relevancia mundial en esta pandemia porque ha conducido al país por una estrategia radicalmente diferente a la de la gran mayoría de los países para frenar al virus.

Suecia no apostó por el confinamiento en marzo y se inclinó por hacer muchas recomendaciones y algunas prohibiciones, manteniendo abiertos por ejemplo bares, restaurantes y escuelas, aunque con restricciones.

Su objetivo era reducir los efectos del virus y proteger a los grupos de riesgo, siguiendo un “modelo clásico” contra una pandemia. La estrategia ha sido muy polémica, con defensores y detractores, y por ahora Suecia tiene la quinta tasa de mortalidad per cápita más alta de Europa y 10 veces más muertos que sus vecinos Finlandia y Noruega.

Sea como fuere, lo cierto es que Tegnell ha cobrado relevancia dentro de la epidemiología y sus opiniones se escuchan. Ahora, la Revista Bocas ha querido preguntarle cuándo volveremos a la normalidad previa al virus. Y su respuesta no es demasiado halagüeña.

“Si es que volvemos a la normalidad…”, comienza diciendo al experto antes de advertir de que “va a tomar mucho tiempo”. “Una parte va a depender de qué tan efectiva es la vacuna y qué tan rápidamente se puede vacunar a suficiente gente como para que esto haga una diferencia. Pero estoy seguro de que estamos hablando de cuando menos un año, tal vez año y medio, incluso un poco más”, anticipa.

En la misma conversación, Tegnell explica por qué en Suecia no son obligatorias las mascarillas. “Pueden ser un complemento útil si uno no puede evitar multitudes y ese tipo de cosas. Pero creo que las medidas que hemos dispuesto en Suecia funcionan muy bien: son sostenibles, no cuestan mucho, han funcionado muy bien en el contexto sueco y creo que también lo harían en muchos otros países”, asegura.

Entre esas medidas, destaca que “lo primero es quédate en casa si estás enfermo”. “Por muy pocos síntomas que tengas, quédate en casa por al menos un par de días. Si te puedes hacer un test de covid-19, hazlo, pero si estás enfermo no salgas a la calle y no te reúnas con otra gente”, explica.

“Mantén la distancia y evita multitudes y grandes concentraciones de gente. Y evita encontrarte de cerca con tus parientes más viejos. Esos son los tres consejos básicos que damos en Suecia. Y, claro, además de eso, la higiene de las manos. Lavarse las manos también es importante”, añade.