El equipo de asesores económicos con el que sueña Feijóo

Luis Garicano, Luis de Guindos, los hermanos Alberto y Álvaro Nadal, incluso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, son los nombres con que sueña Alberto Núñez Feijóo cada vez que Pedro Sánchez le da un revolcón en el Senado. O a los suyos en el Congreso. Garicano busca ser ministro, tarea en la que lleva años. Primero se acercó al PP, pero se impuso Guindos. También probó suerte en Ferraz pero en el PSOE no les pareció su tipo, hasta que finalmente un Albert Rivera poco ducho en economía acabó comprando sus propuestas como si fueran nuevas. Ahora ve una oportunidad de que eso suceda.

El hermético Feijóo calla pero no perdona y no parece que el fichaje de Juan Bravo haya funcionado, el hombre que se nos vendió en Madrid como el “gurú económico de Feijóo” y que era consejero de Hacienda en Andalucía. Por el Senado sólo aparece a votar, como su jefe, y el resto de grupos están esperando que intervenga. A ver si hay suerte y se estrena la semana que viene con los Presupuestos. O bien su perfil no es ya tan oportuno como en el pasado mes de abril. Bravo vende bajadas generalizadas de impuestos y eficiencia del gasto público —ahorro o recorte del gasto público vamos— las dos normas ultraliberales que le costaron el cargo a la británica Liz Truss y que ahora su sucesor ha tenido que modificar subiendo impuestos, por cierto. Promesas que son una sentencia de muerte para el que las pronuncia.