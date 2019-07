El escritor Juan Gómez-Jurado arrasa con su incontestable respuesta a este lector

No es la primera vez que lo hace, pero esta vez la repercusión esta siendo enorme. El escritor Juan Gómez-Jurado está arrasando en Twitter con la respuesta que le dio a un lector que quería sus libros gratis.

Todo ocurrió después de que el autor subiera a su cuenta de Instagram un vídeo suyo grabado en el Valle de los Caídos en el que decía que había recibido un comentario que le había preocupado tras hacer un chiste sobre política. El usuario en cuestión le afeaba que hiciera comentarios sobre el tema.

“Sólo recibo esa clase de comentarios cuando los chistes van en una dirección. Y, como ya sabéis, yo llevo toda la vida criticando a todos, no soy fan de ninguno. Así que sólo os pido una cosa: dejadme hacer lo que me dé la gana, por favor. Que, si no, tenéis ahí el botón de dejar de seguir”, dijo.