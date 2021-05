El español que asesoró a Obama señala cuándo dejará de ser obligatoria la mascarilla en España

Pero la gran pregunta: ¿Cuándo dejará ser obligatoria la mascarilla en cualquier lugar? Bengoa ha apuntado que, en su opinión, ponerse o no el cubrebocas podrá ser “más bien un acto voluntario” en otoño.

“El fin de las pandemias no es un fin como un bombardeo, que de repente el lunes ya no hay nada, sino que se van apagando muy muy despacio”, ha explicado el experto, quien ha avisado que “seguirá habiendo virus circulante” porque un 20 o 25% de la población no estará vacunada.

“Seguirá habiendo pequeños brotes que tendremos que controlar otra vez repitiendo rastreo, identificación rápida, testeo, aislamiento. Entonces, yo creo que se recomendará en otoño-invierno que la mascarilla sea voluntaria”, ha apuntado.