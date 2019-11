— No creo que sea momento para comentar eso — me dijo en voz baja— , es algo privado. — Es un padecimiento físico. — Sí, pero… no hay necesidad de que nadie sepa que lo sufres.

Me ocurrió hace poco, cuando me quejé en voz alta de un insoportable malestar menstrual. El pequeño grupo que me acompañaba me dedicó miradas inquietas y finalmente, un conocido intentó explicar el clima de incomodidad que había provocado mi comentario.

Menstruar, ese proceso biológico que ha sido catalogado desde misterioso hasta profano a través de la historia, pertenece a un límite sobre el universo femenino que la sociedad obsesionada por lo masculino intenta ignorar. Lo hace con tanta habilidad que para la mayoría de las mujeres menstruar es un suplicio médico antes que cualquier otra cosa, que les hace perder la confianza o tener percepción saludable sobre su propio cuerpo.

Puede parecer una postura primitiva o retrógrada, pero no lo es. Aún en la segunda década del siglo XXI, hablar sobre la menstruación está mal visto. Para buena parte de la cultura occidental — y no digamos la oriental — menstruar es un acto confidencial, que debe ser convertido en un secreto vergonzoso con el que hay que cargar una vez al mes. Sólo hay que mirar a nuestro alrededor para comprobarlo: en la televisión, el cine e incluso los libros, nunca se habla de la mujer que menstrua. El tema parece vedado, disimulado en unas cuantas líneas de comedias que se presumen de mal gusto y alguna que otra trama con argumento pretendidamente feminista. Para ambos extremos, la menstruación es una idea excesiva, poco popular y no digamos digerible. De manera que se disimula. ¿Quién ha visto a alguna de las actrices de moda de la meca del cine menstruando? ¿Se las imaginan siquiera? ¿Qué ocurre con los personajes femeninos del cine y la televisión que parecen no sólo no sufrir de un malestar tan común sino estar libre de cualquiera tipo de incomodidad parecida? Hermosas, de buen humor, nada parecido a la imagen cotidiana de la mujer que sufre por dolores misteriosos que el espectador promedio no comprende y de los que no quiere saber, tampoco.

Pero vamos más allá: ¿Cómo comprende un mundo masculino el cuerpo de la mujer? ¿Qué se le enseña a un hombre sobre un proceso netamente femenino que por siglos fue considerado obsceno y casi repugnante? ¿Qué espera nuestra cultura machista y que idealiza a la mujer a conveniencia que haga la mujer que menstrúa? Toda mujer lo ha vivido alguna vez: se le exige que se ocupe de mantener su período como un secreto vergonzoso, esforzándose por no demostrar cólicos, dolores, malestar, irritaciones e hinchazones varias. Que se esfuerce porque ni una furtiva mancha de sangre se escape para dejar muy claro que no es el ideal que la cultura espera ni el objeto de lujuria inmaculado que, según nuestra cultura, debe ser. Que oculte que es una mujer, como cualquier otra, que atraviesa un proceso natural que cada mes hace que su cuerpo reacciona, se transforme, sufra una serie de pequeños malestares. Trato de imaginar a cualquiera de los hombres que conozco lidiando con la idea y, con dolorosa frecuencia, no logro hacerlo. En mi mente, veo a ese hombre genérico paralizado, incómodo y ofuscado por el simple hecho de pensar que la mujer que le acompaña pueda sufrir algo tan vulgar como la menstruación.

La imagen mental me hace recordar el caso de la poetisa Rupi Kaur, que tuvo el atrevimiento de publicar en su cuenta de Instagram un par de fotografías donde se le veía dormida llevando un par de pantalones de franela manchados por unas gotitas de sangre. La escena se repetía en una imagen de su cama, también manchada por lo que presumiblemente era menstruación. No hay desnudos directos o sugeridos, tampoco algún tipo de material que pueda ser considerado ofensivo, grosero o algo semejante. Sólo unas manchas de sangre tanto en la ropa como en las sábanas de la artista. La propia autora hizo hincapié en su visión casi íntima de la imagen y sobre todo, su cualidad de documento de ensayo y denuncia. “Esta fotografía es parte de una serie publicada en mi web que tiene el objetivo de desmitificar la menstruación”, explicó en su perfil de Facebook. Una obra de arte que intenta mostrar lo que casi nunca se muestra sobre el universo femenino.

Pero Instagram no pareció muy satisfecha con el mensaje, y mucho menos con el intento de la poetisa por construir una idea sobre el período menstrual más cercano de la realidad que a incomodidad que suele producir el tema. Sin entender el mensaje tácito de la imagen, la red social la eliminó y dejó claro que de alguna manera misteriosa, la imagen infringía sus políticas sobre lo que puede o no publicarse a través de su herramienta. “La hemos borrado porque no cumple las normas de la comunidad”. Sin más detalles, Instagram dejaba muy claro que la menstruación — o mejor dicho, un par de gotas de sangre sobre la tela de un pantalón — resultaba tan ofensiva como un desnudo frontal, imágenes de extrema violencia o incluso, documentos visuales que incitan al odio. Sólo por ser ese pequeño secreto incómodo que nadie quiere mirar.