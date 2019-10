El Estado funciona, quien la hace la paga, no resuelve el problema...: las reacciones al fallo del TS sobre el 'procés'

La primera reacción desde Cataluña ha sido la del presidente del Parlament, Roger Torrent, quien ha lanzado en las redes un mensaje de pesar colectivo. “Hoy nos condenan a todos, no sólo a 12 personas. Esta sentencia es un ataque a la democracia ya los derechos de toda la ciudadanía. Aprisionan a la Presidenta del Parlamento, el Vicepresidente y los Consejeros del Gobierno y líderes sociales, pero también a nuestras libertades”, ha escrito.

No ha habido grandes sorpresas. La sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés catalán, una vez descartado el delito de rebelión, se ha concretado en la condena por sedición y malversación de nueve de los líderes del Govern, más una multa por desobediencia para otros tres. Era lo esperable en los últimos días y, por eso, las reacciones que ha generado el fallo han sido igualmente acordes con las posturas manifestadas por las diferentes fuerzas políticas y administraciones en las últimas semanas. La reacción de la calle es la que sigue siendo una incógnita.

Avui ens condemnen a tots, no només a 12 persones. Aquesta sentència és un atac a la democràcia i als drets de tota la ciutadania. Empresonen a la Presidenta del Parlament, al Vicepresident i als Consellers del Govern i a líders socials, però també a les nostres llibertats.

El presidente del principal partido de la oposición, el Partido Popular, Pablo Casado, en una primera lectura de la sentencia, ha dicho que es cierto que supone un “reproche penal elevado”, pero a su entender es consecuencia de que “quien la hace la paga”, informa EFE.

Casado también ha pedido al presidente Sánchez que cierre la puerta a posibles indultos a los condenados, que no busque un “atajo político” dejando una puerta abierta para una posible investidura en el futuro. Debe “comprometerse” a que no va a “enmendar la plana” al Tribunal Supremo y que no les va a “indultar”.

Es un caballo de batalla recurrente entre los populares, con el que amenazan con hacer campaña de cara al 10-N y del que el Gobierno no ha querido hablar hasta ahora, sin un fallo por delante. Ábalos, no obstante, ha asegurado esta mañana que el fallo se tiene que acatar y que no cabe hablar de indultar a los condenados. “Rigor y templanza”, ha repetido.

Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha usado también las redes sociales para publicar su primera reacción, que ante todo lanza mensajes de ánimo y empatía a los condenados, más allá de las diferencias que mantiene con ellos, puntualiza. Sobre el texto en sí, destaca que “queda claro que hay consenso en el tribunal en que no hubo violencia, algo que era evidente para todo el mundo, también para los mayores adversarios del independentismo”. “Esta sentencia pasará a la historia de España como símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos políticos en democracia”, destaca.

“Hoy hay un tribunal que dicta sentencia, pero esta no pone fin al problema político de fondo, que sigue ahí, irresuelto y agravado por las brechas emocionales producto de la manera equivocada en la que se ha abordado la crisis”, abunda. “Respetar el voto de los catalanes es también condición de posibilidad de la reconciliación. Nosotros, humildemente, vamos a intentar contribuir a ello”, concluye.