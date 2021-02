El “falso dilema” sobre el 8M y las procesiones de Semana Santa

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images Manifestación feminista en Madrid por el derecho a la vivienda, el 21 de febrero de 2021.

La Consejería de Sanidad de Madrid ha desaconsejado las solicitudes de las convocatorias por el 8M que ha recibido, no sólo considerando el criterio de un máximo de 500 asistentes, sino también aspectos como el recorrido y la duración. La decisión final, no obstante, recae en Delegación del Gobierno.

“Lo responsable es que no haya movilizaciones masivas en la calle”, dijo Franco, pero al mismo tiempo recordó que su obligación como delegado del Gobierno es “hacer compatible el ejercicio de un derecho fundamental [el de manifestación] con preservar la salud de los madrileños”.

Sanidad ha recomendado no asistir presencialmente a las manifestaciones para evitar aglomeraciones y reducir al máximo la posibilidad de contagios, mientras que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha aclarado que “sí se van a permitir las concentraciones que no superen las 500 personas y en las que se garantice, entre otras medidas, la distancia de seguridad”.

Cuando todavía hay quien señala a las manifestaciones del pasado 8 de marzo como epicentro de la epidemia de coronavirus en España (!) — pese a que ha quedado más que demostrado que no fue así —, la proximidad del Día Internacional de la Mujer ha vuelto a abrir la caja de los truenos.

Pero la puntilla a esta ‘polémica’ llegó este jueves, cuando una periodista preguntó a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), si podría aplicarse a las procesiones de Semana Santa el mismo criterio de asistencia que a las manifestaciones.

“No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde se puede esparcir la gente y mantener las distancias”, respondió el epidemiólogo, advirtiendo de antemano que no es experto “en estas cosas” y que no quería “que nadie se molestara” .

Ya era demasiado tarde. Fernando Simón ha sido trending topic en Twitter este viernes, y no precisamente para bien.

“Es un falso debate”

“La polémica es artificial”, afirma Javier Padilla, médico de atención primaria especializado en Salud Pública. “Se está generando un falso dilema que no tiene mucho sentido y que sólo es un ejemplo más de un conflicto creado de forma artificial a raíz de unas declaraciones de Fernando Simón”, lanza.

“Si no fuera el 8M y no fuera el feminismo, no habría polémica, de la misma manera que todo el mundo se junta en el transporte público, en centros comerciales o en manifestaciones de otro tipo”, recuerda. “La derecha lleva mucho tiempo organizando manifestaciones sin que parezca que eso va a ser un contagiadero”, dice.