¿Estamos ante el fin de los viajes 'low cost'?

PAU BARRENA via AFP via Getty Images

Según Ramón Estalella, todavía no ha llegado el final del turismo low cost. “No lo creo, porque hay un segmento de mercado que demanda precios muy baratos para poder viajar. Los costes energéticos han subido muchísimo y quizás no se puede dar el mismo servicio, pero tendrá que haber alternativas”, relata.

Las ofertas y las campañas de descuento, fundamentales

Los españoles no bajan el ritmo

Para José Luis Zoreda es “es sorprendente” que no haya habido una correlación directa entre la inflación y un caída de demanda. “La demanda sigue existiendo, sigue viva y en algunos casos pujante”, asegura, y pone el ejemplo del último puente de diciembre. “Ese puente que para alguna gente privilegiada fue casi de una semana ha propiciado algo que no es habitual en esas fechas que es que alguien se haya tomando la semana entera de vacaciones y en Canarias no ha cabido un alfiler y en el Caribe ha habido mucha demanda, algo que no era habitual en la primera semana de diciembre”, explica el vicepresidente de Exceltur.