El gesto de la infanta Sofía en favor de su hermana, la princesa Leonor

La marcha de la princesa Leonor a Gales (Reino Unido) para cursar Bachillerato en el UWC Atlantic College no pondrá en la primera línea a su hermana la infanta Sofía, a la que no se le ve en un acto oficial en compañía de sus padres desde el pasado mes de diciembre. Según la revista Lecturas, el peso de la agenda de la princesa de Asturias recaerá en Letizia y Felipe VI, y no en el de la infanta de 13 años.