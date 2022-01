El Gobierno de Andalucía da luz verde a construir un hotel en pleno Parque Natural de Cabo de Gata

Núria Talavera via Getty Images

Núria Talavera via Getty Images Playa de los Genoveses, en Almería.

Ahora, la Junta ha acordado otorgar la AAU, pero condicionada a la autorización de la reutilización de aguas depuradas para el riego de jardines y zonas verdes, así como de la declaración del proyecto como de interés público o social.



Según la Consejería, se trata de un “dictamen provisional, no definitivo” al que aún puede presentar alegaciones el Ayuntamiento de Níjar, que además es el que debe declarar el hotel como de interés público o social, concediendo la licencia de obra o no en su momento.



Han subrayado que se trata de un trámite más dentro del expediente, lo que no significa la autorización por sí misma para la construcción del hotel, que ha estado supeditado a los condicionantes del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Cabo de Gata y a la legislación, “ahora aún más con la nueva LISTA”.



Por su parte, el Ayuntamiento de Níjar ha informado en una nota de que esta mañana ha presentado, “nuevamente”, sus alegaciones a la propuesta de resolución de AAU del proyecto de rehabilitación del denominado Cortijo Las Chiqueras, para la implantación de uso turístico hotelero en el paraje de Los Genoveses, del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.



El Ayuntamiento de Níjar ha expresado su petición de “máximo respeto y sumisión a los principios de legalidad e igualdad” para cualquier procedimiento administrativo, presentado por cualquier ciudadano, y ha añadido que “aun después de un año de tramitación, se sigue contemplando como privado un camino de carácter público, tal y como fue acreditado por medio de información catastral aportada por este consistorio”.

Críticas de Greenpeace

La organización ecologista Greenpeace ha lamentado esta decisión y ha recordado que estos proyectos están “completamente desalineados” con las políticas andaluzas que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señala como de “revolución verde”.



En esta línea, han subrayado que el proyecto supondría duplicar la capacidad de pernoctación en esta zona del Parque Natural, “incrementando la carga de desplazamientos en una carretera que no fue concebida a tal efecto, lo que incidirá negativamente en su conservación”.