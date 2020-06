El Gobierno de Ayuso abandona los municipios de la comunidad a su suerte

La Comunidad de Madrid sigue fiel a su política de abandono a las entidades locales. Comenzaba el 2020 con programas de impacto municipal no ejecutados. Durante el 2019 dejaron sin ejecutar todo el programa de Salud Pública, por lo que los servicios socio sanitarios que prestan los municipios y cuya competencia es autonómica, no han contado con recursos con los que hacer comenzar a hacer frente a la pandemia. Otro buen ejemplo lo tenemos en materia de Juventud y Educación, servicios básicos tan esenciales para el bienestar de nuestra generación más jóvenes, también competencia de la Comunidad, apenas han ejecutado el 60% de la totalidad del programa. Si hablamos del PIR (Plan de Inversión Regional) del 2016-2019 (ampliado hasta el 2020) dotado en su origen con 700.000.000€, descubrimos que desde su creación y hasta el final del año 2019 sólo se ha ejecutado el 28,61% (200.257.466€). Desde el inicio de la crisis las políticas del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso han seguido en la misma línea y no se han desviado del rumbo habitual que la caracteriza, dejando de nuevo sola y sin plan de actuación a la administración más cercana al ciudadano.

En plena crisis sanitaria apenas les ha transferido el 13,68% (36.890.039,98 € sobre los 269.986.751,35€) de los que está dotado el programa 241M para este año y que son el soporte principal con los que las entidades locales pueden hacer frente al gasto necesario en materia de Promoción y Fomento del empleo. Si hablamos de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, competencias también del ejecutivo de Díaz Ayuso, a 30 de abril apenas han reconocido el 19% de sus obligaciones económicas (21.766.722€ sobre el 117.518.240€). En los momentos más duros para la ciudadanía y que requieren que las administraciones públicas, y en especial, las más cercanas, las municipales, estén a la altura, el Gobierno de la comunidad abandona a su suerte a los municipios madrileños, y se dedica a pelearse con el Gobierno central.

Mientras las colas del hambre aumentan, los ayuntamientos más castigados por estos efectos de la COVID-19, se están viendo obligados a decidir como priorizar el gasto para dar cobertura a estos nuevos servicios y prestaciones para la ciudadanía, circunstancia que acarreará un aumento en el periodo medio de pago a proveedores (PMP). Solo con datos cerrados del primer trimestre del año, el mes de marzo ha sufrido un aumento del promedio de este índice financiero, que es un síntoma de las dificultades de los autónomos y pymes que son proveedores de proximidad de las corporaciones locales. Los municipios han aumentado en 8,56 días (de un periodo de 53,55 días a 62,11) un grupo, y los del régimen de cesión lo han aumentado en 5,18 días, de una media de 58,27 a 63,45. Ésta no será la única consecuencia, si la comunidad no trabaja para dotar de más y mejores recursos a las entidades locales, este gasto no contemplado, provocará además un aumento de las “facturas en los cajones” al no disponer de consignación presupuestaria para que puedan quedar aplicarlas al presupuesto al final del ejercicio y, además, no se podrá justificar el exceso sobre el techo de gasto al que incurrirán si no se aumenta los ingresos.