El golpe de Rocío Carrasco a su hija Rocío Flores

Los defensores —casi todos amigos— de Rocío Carrasco en los platós de Telecinco siempre utilizan el recurso de su silencio. Con esta entrevista de por medio, esa excusa ya no vale: no hace ni una mención a su hija, pero el no haberlo hecho es igual de válido para cuestionar ‘¿por qué no habla de su hija?’. Ella sabe bien cómo funciona el mundo del corazón y qué es lo que puede esperar ahora.