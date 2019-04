El Gran Wyoming aprovecha el "chalequito" del PP para soltar un 'dardo' envenenado a Casado

See Gallery

Photo gallery Famosos que piden el voto para la izquierda See Gallery

En ese punto, el presentador de El Intermedio soltó una bromita aparentemente inocua que, en realidad, contenía un dardo contra Casado y su “posgrado en Harvard”, que en realidad fue un curso de cuatro días en Aravaca: “Yo me he comprado tres concejales y me han regalado este chalequito tan majo que tiene Teodoro García Egea que usa cuando quiere ir arreglado pero informal. Sirve para todo, para el campo, para la ciudad y para convalidarte las clases de Harvaravaca”, ha setenciado.