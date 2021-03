El grupo municipal de Más Madrid se rompe en dos tras la escisión de cuatro ediles

Terremoto en el Ayuntamiento de Madrid. Cuatro de los 19 concejales de Más Madrid han anunciado que dejan la disciplina del grupo municipal, que es el más numeroso del Consistorio de la capital de España. Son José Manuel Calvo, Luis Cueto, Felipe Llamas y Marta Higueras, la que fuera mano derecha y persona de total confianza de la exalcaldesa Manuela Carmena. Son los miembros de la corporación más carmenistas, de hecho, los que dan el paso.

Según el diario El País, que ha adelantado la noticia, estos ediles “se sienten ninguneados por los que hasta ahora han sido sus compañeros, no comulgan con la estrategia de oposición que se está llevando a cabo y se oponen a que el nuevo partido que lidera en la ciudad Rita Maestre imponga sus criterios al grupo municipal”. Ya eran muchos los meses de convivencia incómoda en el grupo. Con estos movimientos en la izquierda y los “flirteos” del PP a Ciudadanos en la derecha, “el Ayuntamiento entra en ebullición en plena pandemia y cuando quedan más de dos años para volver a votar”, ahonda la información.

Aunque la fuerza de Carmena salió vencedora en las elecciones locales de 2019, ahora mismo el Gobierno municipal está en manos de José Luis Martínez-Almeida, gracias al pacto del PP (15 ediles) y Ciudadanos (11), que cuenta con el apoyo de Vox (4 concejales).

Los cuatro concejales que se marchan del bloque de Maestre se han bautizado ahora como Recupera Madrid, toda una declaración de intenciones. Entienden que no se ha cumplido lo pactado el pasado julio, una especie de “pacto de convivencia” y no agresión entre los miembros de Más Madrid, y que Maestre ha aplicado un “rodillo” contra sus iniciativas y no ha sido transparente, añade Eldiario.es.

Su plan es el de decidir su voto de manera independiente al resto del grupo para “recuperar el legado de nuestro gobierno en la ciudad”. Este jueves tienen previsto registrar ante el secretario del Pleno de Cibeles un escrito en el que plantean la situación de su salida.

Necesitan saber cómo podrán seguir ejerciendo su papel de concejales de aquí en adelante. No descartan tener que pasar a ser considerados como no adscritos. “Nos zurrarán por todos lados, pero creo que hay que hacerlo”, afirma Llamas a El País, consciente del revuelo.