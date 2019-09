El incidente de Letizia con uno de sus escoltas en un acto de Sevilla: le echa la bronca en directo

Los reyes viajaron este jueves hasta Sevilla para inaugurar la exposición El viaje más largo, que narra la primera vuelta al mundo capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.

A la salida del acto, Letizia se acercó a la gente que había acudido a ver a los monarcas para saludarlos personalmente. Pero allí sufrió un incidente que fue grabado por las cámaras.

La reina iba mirando a la gente y no se percató de que a sus pies había un desnivel. Como consecuencia, sufrió un tropezón y estuvo a punto de caer.

De inmediato Letizia miró a quien tenía cerca: uno de sus escoltas. Y le llamó la atención. En las imágenes se puede escuchar con claridad cómo se acerca a él y le dice: “No me has avisado del escalón y casi me mato”.

A continuación sigue hablando con él durante unos segundos mientras le agarra del brazo, aunque ya no se escucha con claridad lo que le dice. Mientras, el guardaespaldas se mantiene en silencio en todo momento.