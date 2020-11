El juego de sartenes más vendido de Amazon, con 65 euros de descuento

Requieren muy pocos cuidados para aguantar mucho tiempo el tute de la cocina. ¿Por qué? Porque están diseñadas para distribuir muy bien el calor y porque apenas son precisas unas gotas de aceite para cocinar casi cualquier cosa en ellas.

La satisfacción de los que ya las tienen es evidente si se repasan las reseñas que tienen en Amazon, donde acumulan 4,5 estrellas de valoración. “Las recomiendo 100% ya que después de 8 meses siguen ofreciendo sus prestaciones como el primer día”; “La verdad que he usado mucho tipos de sartenes pero con estas me he superado en todo, porque tienen muy buena calidad y he quedado encantada”; “Debes comprarlas, cuando las tengas no querrás otras. Merecen la pena”.

¿Claro, no? Algunos hasta ofrecen consejos de conservación: “No mojar con agua fría cuando aún está caliente (si es posible nunca las mojes) y limpiar siempre con papel y luego con un paño húmedo, Así te durarán años con las máximas prestaciones”.