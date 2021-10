El juicio contra Salvini continuará el 17 diciembre con exlíderes políticos y Richard Gere como testigos

NurPhoto via Getty Images

Matteo Salvini, exministro del Interior de Italia.

El juicio contra el exministro del Interior de Italia y líder de la Liga, Matteo Salvini, se ha programado para el 17 de ciembre. Salvini tiene que responder ante la justicia por impedir durante 19 días en agosto de 2019 el desembarco de un centenar de migrantes rescatados por la ONG española Open Arms se inició este sábado en Palermo, (Sicilia), con la admisión de todos los testigos presentados, entre ellos el exjefe de Gobierno, Giuseppe Conte, y otros ministros, así como el actor estadounidense Richard Gere.

Durante su comparecencia, Salvini ha lanzado la acusación de que las ONG como la española Open Arms, que salvan las vidas de los migrantes en el Mediterráneo, no se mueven por humanidad sino por “intereses económicos”.



Así lo ha dicho a los medios al salir de la primera vista del proceso en el que está imputado por la acusación de secuestro de personas, al haber impedido llegar a puerto durante 19 días a un centenar de migrantes rescatados por el Open Arms.



“Hay varias investigaciones sobre el dinero que las ONG ganan por estos tráficos por lo que no me gustaría que más allá de la humanidad lo que haya es interés económico en este tráfico de seres humanos”, dio Salvini a la salida del aula bunker del cárcel Pagliarelli, donde se ha celebrado esta primera vista.

A la audiencia ha acudido también el fundador y presidente de Open Arms, Oscar Camps, que se ha personado como parte civil y sobre el que Salvini afirmó: “Una nave española que tiene que ir a España no es un abuso. Los barcos españoles tienen que volver a España sobre todo si España les ha ofrecido hasta dos puertos y no estar al capricho de un señor que quizá tiene otras intenciones”.



“Es algo simple, una barco de bandera española va a España. Si España no controla a sus barcos, es un problema”, ha subrayado el exministro.