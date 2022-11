El Kun Agüero explota antes de la debacle de Argentina: "Si no quieren que vaya que me lo digan a la cara"

Sergio Agüero, en el 72 Congreso de la Fifa en Doha (Qatar), el pasado mes de marzo. Mohammed Dabbous/Anadolu Agency via Getty Images

El exfutbolista Sergio Agüero ha sorprendido este martes con unas declaraciones sobre su selección, Argentina, de las que se desprende que su relación con el combinado con el que fue campeón de América no atraviesa su mejor momento.

En un streaming previo al primer partido de la albiceleste -el mismo duelo que les enfrentó a Arabia Saudí y se saldó con una remontada de los de Riad en los últimos cinco minutos-, el Kun se mostró algo contrariado al desvelar que todavía no había podido asistir a uno de los entrenamientos.

“No pude ver a la Selección todavía. Pero bueno... Vamos a ver. Está todo medio raro. No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar”, ha explicado el deportista que tuvo que interrumpir su brillante carrera por un problema cardíaco.

“Me suena medio raro. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Yo hablo, pregunté, viene de arriba. Después veo que otros están ahí adentro”, ha precisado, en declaraciones recogidas por el medio argentino Olé.

Lejos de quedarse ahí ha sembrado más dudas sobre qué podría estar ocurriendo: “Es raro que no te hagan una credencial rápido. He estado en la Selección y una credencial te la hacen rápido. Qué sé yo... La AFA”.

Siempre a full con 🇦🇷 y con esta selección que nos representa a todos. Sabemos que darán todo por esta camiseta que tanto queremos. Y como dijo Leo, vamos a estar caminando todos juntos #VamosArgentina 🇦🇷❤️ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 21, 2022

“Nunca le hice mal a nadie”

Así, Agüero ha mostrado su incomprensión ante este supuesto trato de su combinado nacional. “Nunca le hice mal a nadie. Siempre me porté bien. Capaz hay gente que no le gustó una vez que opiné algo, ni me acuerdo...”.

Con todo, el Kun ha apuntado a que “la cosa es media rara. Te da bronca que otros llegan el mismo día del viaje y de repente están ahí”. Y desvela que no se quedó ahí y se puso en contacto, antes de explotar totalmente: “Mandé un mensaje bien. Si no quieren que vaya, está todo bien, que me lo digan en la cara”.

Por otra parte, Agüero ha comparado esta situación con el ofrecimiento que ha recibido de la Roja, que entrena también en la Universidad de Qatar. Ha asegurado que la selección española sí le ha invitado a pasarse, pero que precisamente por no haber estado con sus compatriotas no llegó a aceptar: “Todavía no fui a ver a mis compañeros. Estoy esperando que alguien de ahí me llame y me diga algo, de la AFA”.

