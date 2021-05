El lejano 15-M que fue tan cercano para los emigrantes

Mercedes Menéndez / RoverImages / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

Hace una década comenzó un movimiento social en las calles de España por parte de jóvenes y no tan jóvenes que no creían en el sistema de partidos. Este movimiento fue muy fácil de exportar a la emigración. Todo lo que hacia falta era una plaza, una calle o una mesa en la que reunirte y explorar vías de representación de las necesidades ciudadanas no cubiertas por la política tradicional.

A este movimiento se les gritó y se les dijo que materializaran sus quejas en un partido político, en vez de solo quejarse y “no aportar nada”. El reto a estas gentes a organizarse no se hacía de manera seria. Este desafío a que se crearan un partido no era más que un chascarrillo. Jamás esperaron que se recogiera el guante, pero estos jóvenes se pusieron manos a la obra a crear una estructura de partido naciendo de una multitud de asambleas ciudadanas, horizontales, y sin el apoyo de bancos o medios de comunicación.

Esta organización comenzaba con multitud de herramientas comunicativas al alcance de todos y en las que se podía participar desde la distancia. Telegram, Mumble, WhatsApp y plataformas para votar, así como el uso de documentos online en los que cualquiera podía añadir sus ideas, hacían de estas propuestas un sueño democrático para muchos.

Los círculos en las provincias se multiplicaron también el exterior, ya que era fácil unirse a un movimiento que nació de la falta de apego a los partidos tradicionales.

En los partidos tradicionales y en los procesos electorales, al no tener listas abiertas, la representación se elige en listas con órdenes, jerarquías, lideres. Este corsé es el primer paso para minimizar el poder democrático que este movimiento en sus inicios logro traer al tablero político.

Los liderazgos se tenían que plasmar en papel y por periodos mínimos de cuatro años. Esta imposición y rigidez iba muy en contra de la naturaleza inicial de debate abierto y voz para todos. Así estos partidos de repente se parecían un poquito más a los que ya teníamos.