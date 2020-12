El macabro juego de la ruleta de los muertos

¿Fue venganza o reconcomio de Rajoy cuando en un pleno del Congreso acusó a ZP de ‘traicionar’ a los muertos por estar negociando con la banda un alto el fuego y el abandono de las armas? Hay que insistir en que Aznar no sólo lo había hecho, sino que elevó a los asesinos a “Movimiento Nacional de Liberación Vasco”, les prometió por pago anticipado que el Estado sabría ser generoso y que no habría ni vencedores ni vencidos, y como prueba de buena voluntad comenzó a acercar presos al País Vasco.

Esta historia de la necrofilia conservadora estaría incompleta sin el vergonzoso episodio del infame acoso promovido por Esperanza Aguirre y el consejero Lamela con el inestimable apoyo en las tertulias del exportavoz aznarista Miguel Ángel Ramírez contra el doctor Montes, un destacado especialista en cuidados paliativos a quien se acusó junto a todo su equipo de colaboradores, sin ningún fundamento que no fuera el odio sarraceno, de ‘eutanasiar’ a ancianos y enfermos terminales. Eso lo decían, no por casualidad, los mismos responsables de la gran mortandad por la covid-19 en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.

Casi todos hemos tenido cerca dramáticas experiencias. Hoy es domingo, y he estado hablando con el hijo de un buen amigo; a pesar de los años que me lleva, que desde que empezó a notar los síntomas planteó a su familia sus deseos de morir con dignidad. Me lo ha confesado muchas veces. “Ángel, así no vale la pena seguir viviendo”. No es un donnadie. Es un ilustre jurista, hombre de intachable conducta, sabio y cordial. Hace un par de meses me confiaba, aún con un vaso de whisky en la mano, que esperaba que se aprobara “pronto” la eutanasia.

En medio de la pandemia, y a pesar de las astracanadas que se dijeron en el hemiciclo, aquello de la ‘fábrica de la muerte’ y otras desmesuras más en la senda de la subnormalidad que en la de la dialéctica fundada en la razón, se ha aprobado otra de las leyes de sustantividad progresista que nos hace más libres y más dueños de nuestro destino. Poco a poco será una nueva normalidad. Como lo han sido las que la han precedido.

La verdadera tragedia española y la mayor vergüenza nacional actual es que aún queden civiles republicanos asesinados por el franco-falangismo de la posguerra en fosas y cunetas. Y, encima, que algunos malnacidos quieran más cunetas. Esos muertos también están en la ruleta de los tahúres que trampean la historia con cartas marcadas.