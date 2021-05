El mensaje que le ha dejado el hermano de un MENA a Rocío Monasterio: le recuerda sus palabras

La campaña contra los MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) de la candidata de Vox a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha quedado más que patente.

Durante toda la campaña, la dirigente ultraderechista y su partido han mantenido un pulso contra este colectivo llegando al punto de más tensión el pasado 20 de abril.

Ese día Vox colocó en la estación de la Puerta del Sol del metro de Madrid un cartel racista donde se decía lo siguiente: “Un MENA, 4.700 euros al mes. TU ABUELA 426 euros de pensión/mes”.

Rápidamente, esos datos fueron desmentidos por la Asociación Marroquí en España, que catalogó esa afirmación de “bulo”.

“Los menores no acompañados no reciben ningún sueldo mensual. La partida de 4.700 euros no va a menores, sino a gastos como las instalaciones o sueldos de profesionales que trabajan en estos centros. Tras la palabra MENA no hay delincuentes: lo que hay son niños y niñas que migraron a edades muy tempranas en busca de un futuro”, afirmaron.

El hermano de un MENA le ha dejado un mensaje a Monasterio que se ha hecho viral en Twitter.

El cartel, que lo ha compartido el periodista de Europa PressJavier Lillo, reza lo siguiente: “Monasterio, le debes 14.100 euros (4.700 x 3) a mi hermano que fue MENA tres meses y le disteis cero euros”.