El momento de Julio Anguita en 'La Sexta Noche' que se comparte ahora masivamente en Twitter

El momento dura algo menos de minuto y medio y Anguita habla clarísimo: “Yo vengo aquí, provinciano y además lo digo con satisfacción, y lo primero que me encuentro es que quieren comer conmigo políticos de otros partidos, sindicalistas, y yo dije: ’Yo como en mi casa y ceno en mi casa”.

“Es decir, las tertulias, los encuentros en los pasillos, son muy peligrosos. Porque con los jueces, con fiscales, con empresarios... se crean unas relaciones de comida, de cacería, de juerga, que van creando una especie de pequeña mafia que no es peligrosa, aparentemente”, reflexiona.

“Y después llegan los favores: ’Hombre, juez, ¿a ti qué te parece que en mi empresa creo que tu hijo puede estar? Hombre claro, ¿por qué no? Muy bien. Oye, fulano, te advierto que puede venir un problema porque la UE le da información, y el otro le regala, y empieza a crearse la mafia”, prosigue.

Y zanja: “Y es la mafia. Por eso la mejor cosa que hacen los políticos, es un consejo y no me harán caso: ustedes ejerzan la política, hablen con la gente, y vayan a comer a su casa, No cenen tanto”.