El momento 'tierra, trágame' de un periodista con Fernando Simón: "¡No me fastidies!"

Fernando Simón ha dejado al final de la rueda de prensa de este lunes otro de esos momentazos que tan populares han hecho sus comparecencias ante los medios.

Justo cuando terminó de responder a las preguntas, el experto cogió su teléfono móvil, su mascarilla y se dispuso a abandonar la sala. Pero se dio cuenta de que, sentado en primera fila, un fotógrafo le estaba retratando a escasos centímetros.

A Simón le hizo y gracia y sonrío a la cámara. Incluso le puso en bandeja el trabajo al reportero, porque se paró a su lado para ajustarse la mascarilla, que esta vez era negra.

Luego, comenzó a irse poco a poco, mirando de reojo y con una sonrisa al fotógrafo, como tentado de decirle algo. Al final, el que habló fue el reportero para exclamar un lamento.

″¡Me he quedado sin batería!”, se quejó. Inmediatamente, Simón se dio la vuelta parar mirarle riéndose. ”¡Si casi has acabado el rollo, no me fastidies!”, acabó diciendo el doctor en tono de broma.

″¡No! ¡Me he quedado sin batería!”, volvió a lamentarse el fotógrafo ante la carcajada de Simón, que acabó saliendo de la sala entre risas.