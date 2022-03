El MUY claro mensaje de Ana Morgade a Cañizares tras sus sonadas palabras sobre los gays

La humorista Ana Morgade ha querido contestar, a través de su cuenta de Twitter, al exportero Santi Cañizares, quien el pasado jueves aseguró que “el fútbol es un sector en el que los gays han decidido no entrar”.

En el programa Encuentros inesperados de La Sexta, el que fuera futbolista de Valencia y Real Madrid entre otros equipos comentó que “no cree que en el fútbol haya demasiados homosexuales” ya que “yo no me he percatado a lo largo de mi carrera que haya ninguno”.