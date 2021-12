El odio, un mecanismo sutil y profundo que hay que comprender para no caer en su “trampa”

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images Manifestación en Madrid contra las violencias racistas y los discursos de odio, el 13 de noviembre de 2021.

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images Un chico, con un cartel racista e islamófobo durante una protesta convocada por el grupo ultraderechista Bastión Frontal, frente a la embajada marroquí en España el 18 de mayo de 2021. La fiscalía denunció después a los organizadores por presunto delito de odio por “apremiar” a la violencia contra marroquíes y musulmanes.

El Ministerio del Interior define el discurso de odio como aquel que “consiste en fomentar, promover o incitar, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo [...] o contra una persona por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Yendo a lo más prosaico, el Diccionario de la Real Academia Española define ‘odio’ como “antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”.

Deshumanizar al enemigo: cómo se origina el odio

Ahora tratemos de entender su funcionamiento. Para ello, Enrique Baca habla de la “construcción del enemigo”, un primer paso en el surgimiento del odio, que consiste en considerar a una parte de la humanidad “como seres peligrosos para uno mismo”. El mecanismo empieza apelando al miedo: “Estas personas, o este grupo, no me quieren, no me van a dejar vivir tranquilo, son un peligro, son dañinos, son gente que no es como yo”. A partir de ahí, se genera una especie de “supremacismo”, de ver al resto como “inferior”. Lo siguiente es “deshumanizar” a esas personas: “Ya no son peligrosos; ya son animales, alimañas, bestias, buitres”, describe el catedrático. Lo siguiente es ver al enemigo “como alguien del cual hay que defenderse”. “Y la mejor defensa es atacar”, abunda Baca.

De este modo, del miedo al odio –incluidos ambos en el concepto ′fobia’– hay un paso. Y de ahí a la violencia, “un paso muy cortito”, añade Baca. “Esta es la génesis que siempre se produce cuando ha habido en la historia de la humanidad una guerra”, afirma. “Las facciones de una guerra son invitadas a ver en los demás alimañas, que o destruyes o te destruyen”, describe el catedrático, para quien el siglo XX en Europa “es un ejemplo extraordinario de construcción del enemigo”, “un auténtico laboratorio del odio”.