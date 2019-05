El papelón de Ciudadanos y la ‘kelkaporta’ que abre el PP

De ser la nueva esperanza de la derecha liberal y conservadora, por breve tiempo, hasta que renegó de las gotas de socialdemocracia de su ideario y quiso ser de mayor un PP con cara amable, ha pasado a actuar solamente como un ayuda de cámara de los populares y, lo que es peor, un aliado de la ultraderecha neofranquista española.

Un triste destino. Albert Rivera, endiosado por su fulgurante aparición en el teatro político español –más o menos como Podemos, y los dos se han dado de repente contra el muro de la realidad– creyó, como Pablo Iglesias, que iba a tocar los cielos. Pero los cielos no se pueden tocar, en sentido figurado, claro, si no se tienen los pies en la tierra. Las elecciones generales del 28A fueron para él un toque de atención. Que no atendió. El 26 de Mayo, por consiguiente, fue el día de la cruda constatación del fracaso de su estrategia de sorpasso al PP.

Ciudadanos, si no cambia su doctrina del ‘cordón sanitario’ al PSOE, pasará a la historia política de estos años como el partido que quiso ser un modelo de europeísmo y fair play y se quedó como mero comparsa de Pablo Casado; y como quien permitió que la ultraderecha, o sea, Vox, entrara en gobiernos regionales y ayuntamientos.

Para más INRI, que se decía antes, el domingo 26 de mayo la UE también celebraba elecciones a su parlamento; y la consigna de todos los grupos verdaderamente europeístas de la eurocámara era parar a los nacionalismos y los populismos, a esa ultraderecha que ya se ha convertido en una amenaza seria para la estabilidad y el futuro de la Unión.

Y así, mientras en las instituciones de la Unión los liberales suman esfuerzos con los populares, los socialdemócratas y los verdes, el centro derecha español da ridículos saltitos de alegría porque Vox les permitirá arrebatarle al PSOE muchas plazas de señorío.

Es un regalo envenenado, como pronto podrán comprobar. Lo que es malo para Europa es malo para España y lo que es malo para España también es malo para cualquier ciudad o pueblo.